Utrechtse Heuvelrug wil 100 vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden

Eerder vandaag liet de gemeente Utrecht weten dat in de Jaarbeurs in Utrecht een noodopvanglocatie is geopend voor vluchtelingen uit Oekraïne. In een evenementenhal zijn driehonderd veldbedden geplaatst om vluchtelingen een slaapplek en dak boven hun hoofd te bieden. De vluchtelingen zullen alleen voor een korte tijd in de hal verblijven, in afwachting van een betere opvangplek.