Bedden in Jaarbeurs blijven voorlopig leeg, eerste 80 Oekraïense vluchtelingen elders in Utrecht opgevangen

UTRECHT - Tachtig vluchtelingen hebben zich inmiddels gemeld bij de noodopvang in de Jaarbeurs in Utrecht, maar zij zullen de nacht niet doorbrengen in de evenementenhal. Er is elders al direct een betere opvangplek voor ze gevonden. De hoop is dat voor alle Oekraïense vluchtelingen die zich de komende uren melden een andere plek gevonden kan worden en dat de veldbedjes in de Jaarbeurs komende nacht dus leeg zullen blijven.