Uitslaande brand in opslagpand Utrecht geblust, pand tijdens bluswerkzaamheden omvergetrokken

UTRECHT - De brandweer is vandaag urenlang bezig geweest met een uitslaande brand in een opslagpand in Utrecht. Het pand is tijdens de bluswerkzaamheden met een bouwmachine omvergetrokken om het blussen te versnellen. Zo werden de muren en het dak weggehaald zodat de brandweer beter bij de kern van de brand kon komen.