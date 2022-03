AMEIDE - De verkiezingskaravaan van RTV Utrecht hield vandaag halt in Ameide. Deze week zenden we vijf verkiezingsdebatten rond onze Stembus uit. Debatleider Marc van Rossum du Chattel voelde acht lijsttrekkers aan de tand over de toekomst van de landbouw in plattelandsgemeenten als Vijfheerenlanden.