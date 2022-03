Wat gaan 'we' met de boeren doen? Ook daarover gaat de verkiezingsstrijd in Vijfheerenlanden

Natuurlijk, zegt Jaap Breur van D66, er zijn veel dingen waar boeren het beste zelf over kunnen beslissen, maar: "Vijfheerenlanden zit wél in de de top 5 gemeenten met de meeste CO2-uitstoot, en dat moeten we gaan veranderen. Het komt vooral door de veenweidegebieden, omdat de waterstand - even simpel gezegd - nu laag is, stoten die gebieden veel CO2 uit. Samen kunnen we kijken hoe we dit kunnen verbeteren."