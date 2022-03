De Ronde Venen spreekt zich woensdag ook uit over bebouwing op de legakkers

De hamvraag is alleen: moeten de huisjes die er nu staan blijven of niet? Pieter Kroon is duidelijk: "Voor een deel van de plas wel en voor een deel zal dit minder of niet kunnen." Van de VVD mogen ze trouwens ook niet allemaal blijven staan, "want er zijn wel richtlijnen die we moeten volgen". Maar de liberalen in de gemeente zijn wel wat ruimhartiger voor de huisjeseigenaren. "We denken echt dat recreatie een ondersteuning is om de legakkers in stand te houden. Want dat kost nogal wat."