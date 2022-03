Supermarkten gaan toch zelf blikjes inzamelen

Het plan was eerder om duizenden inleverpunten voor statiegeldflesjes en -blikjes vooral buiten supermarkten te plaatsen. Supermarkten hadden al wel de garantie gegeven dat er in 1500 winkels blikjes kunnen worden ingeleverd. Dat is ongeveer een kwart van het totaal in Nederland. Het CBL kon woensdag nog niet zeggen of straks alle supermarkten blikjes gaan inzamelen. Duurzaamheidssupers Ekoplaza en Marqt maakten eerder deze week bekend dat wel te gaan doen.