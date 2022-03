Vermeende leider van drugsbende weer in de cel na sullige winkeldiefstal

De politie kwam de drie op het spoor toen de Leerdammer in september 2020 bij Vianen werd aangehouden , omdat hij met 220 km per uur over de A2 scheurde in een gehuurde luxe Mercedes met Duits kenteken. Omdat hij geen geldig rijbewijs had en zijn passagier geen ID-bewijs, doorzocht de politie de auto. De bijrijder had een fles ghb in zijn kleding verstopt. In het zogenoemde skiluik van de wagen was een partij pillen verstopt.