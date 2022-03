Man die geld bood om Utrechtse huisarts te vermoorden moet gedragstraining volgen

De Bernard in dat bericht was de Utrechtse huisarts in opleiding Bernard Leenstra. Naar eigen zeggen kreeg Leenstra deze bedreiging omdat hij 'uitleg geeft over nut en noodzaak van coronavaccins'. "Als je zo bang bent dat je overgaat tot dit soort dreigementen, heb je gewoon hulp nodig", zei de arts eerder tegen RTV Utrecht.