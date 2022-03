2 verdachten dodelijke schietpartij Vinkeveen nog steeds vast

Bij het schietincident op het parkeerterrein bij het Leonardo Hotel en The Harbour Club in Vinkeveen vielen zondagochtend meerdere gewonden. Een 27-jarige man was er slecht aan toe en overleed een dag later . Hij zat in een auto die na het incident ter hoogte van het Amsterdam UMC, locatie AMC in Amsterdam-Zuidoost aan de kant is gezet. Dat slachtoffer was ook een verdachte.