Henschotermeer: Partijen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug willen met iedereen om tafel

Nadat het recreatieschap ophield te bestaan, moet de ondernemer opdraaien voor alle kosten. Is er geen tussenvorm denkbaar waarbij de provincie Utrecht meebetaalt aan het Henschotermeer? Zoutewelle van de ChristenUnie: "Wij zijn nu een contract aangegaan met een ondernemer en die moet ook een faire kans krijgen. Mocht hij hulp nodig hebben, dan kan ik me voorstellen dat er iets gebeurt. Maar het vertrekpunt in 2015 was dat de overheid er geen geld meer in gaat stoppen. Het pijnlijke moment waarop we zeiden dat we het recreatieschap gingen opheffen. Is dat terug te draaien? Nou, dat is dan wel een politiek besluit. Dan moet de provincie daar samen met de gemeentes over nadenken. Maar dat is lastig, dat zie je nu."