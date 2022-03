Henschotermeer: Politiek Woudenberg in meerderheid tegen huisjes en appartementen

Ook het CDA in Woudenberg wil niet dat er overnacht wordt bij het Henschotermeer. Lijsttrekker Michel Hardeman: "Eigenlijk komt er een soort upgrade van het meer, met een beach house, horeca, een kinderboerderij. Dat zijn eigenlijk best mooie plannen, dat willen we allemaal wel. Maar huisjes tot aan het water: daarvan zeggen we als CDA, dat we dat niet willen. Aan de andere kant, we hoorden destijds van de provincie dat het onderhoud van het meer bergafwaarts ging. Het beheer ging naar de heer Van de Lagemaat, en daar waren wij het allemaal mee eens. Hij mag er dus ook geld aan verdienen. De vraag is wel: waar trek je de grens? Met de huisjes is die wel bereikt, denken wij."