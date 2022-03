Parkeerdiscussie boodschappenstad Oudewater duurt voort: 'Je moet een kilometer lopen met je zak aardappels'

"Nee niet minder, zeker niet minder parkeerplekken. Onze klanten moeten toch bij de winkel kunnen komen", zegt een medewerkster van de bloemwinkel. "Het is belangrijk dat onze klanten het hele jaar door de bloemen voor de deur kunnen halen." Onderneemster Marie Louise van Groeningen, eigenaar Van Groeningen Shoes and Fashion, is dat wel met haar eens. "Er is maar één parkeerterrein en op de lange Burchwal staat het ook vol met mensen die er wonen. En bij andere straten is het gewoon heel lastig om je auto te parkeren. Als je moeilijk ter been bent en even een boodschapje wil doen, dan heb je toch echt die auto nodig."