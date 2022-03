Amersfoorter verdacht poging doodslag en beroving van moeder: 'Hoe wil je dood, met een kogel?'

Dat werd vandaag bekend op de eerste inleidende zitting over de zaak in de Utrechtse rechtbank. Het OM verdenkt de Amersfoorter onder meer van poging doodslag op zijn moeder en van diefstal met geweld, afpersing en bedreiging. De verdachte, die nota bene vandaag jarig is, wilde in de rechtbank zelf nog niets over de verdenkingen zeggen.