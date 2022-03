Plannen voor grootschalige zandwinning bij Wijk liggen gevoelig: 'Het voelt als David tegen Goliath'

Snippe en Kleinjans zeggen volledig open te zijn over hun plannen. "Wat wij heel jammer vinden is dat sommige mensen niet meer met ons willen praten. Er is veel fout gegaan in de afgelopen jaren, maar daar hebben we ook veel van geleerd. We begrijpen dat volledige transparantie belangrijk is bij zandwinning", zeggen ze. "Alle informatie over de hoeveelheid af te graven zand en vervolgens te storten grond en de samenstelling daarvan zijn we heel open. Ook de duur van het project is vastgelegd en beperkt tot acht jaar. Uiteindelijk levert het ons geld op, maar we nemen ook enorme risico’s. En zonder zandwinning is het aanleggen van een natuurgebied op deze schaal niet te betalen."