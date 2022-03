Zandwinning bij Wijk bij Duurstede verdeelt politiek: 'Het wordt wel spannend'

Burgerbelangen is stelliger en is absoluut tegen de zandwinning. Nynke Plaatsman zegt dat het altijd goed is om natuurontwikkeling na te streven, maar haar partij gelooft niet dat daar eerst grootschalige zandwinning voor nodig is. "We kunnen ons als gemeente laten aanleunen dat de RijnDeltaGroep hier komt met als doel natuurontwikkeling. Maar het is gewoon een commercieel bedrijf dat als hoofdactiviteit zandwinning en bagger heeft. In dit project gaan miljoenen om. De Bosscherwaarden is dus voor de RijnDeltaGroep een immens commercieel project. Ze kunnen het zand en grind duur verkopen, de vervuilde grond kwijt en dan ook nog subsidie aanvragen voor natuurontwikkeling. Driedubbel verdienen over onze rug."