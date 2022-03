De Bilt worstelt met verkeersinfarct: een metro, tram of gewoon heel veel irritante drempels?

In de Dorpsstraat in De Bilt is het deze ochtend rustig. Mensen doen een wandelingetje of drinken koffie bij één van de cafés in de straat waar vroeger de paardentram reed. Een studente die net een coffee-to-go heeft gehaald en in Utrecht studeert, maar noodgedwongen in De Bilt is komen wonen, zou een tram een heel goed idee vinden. "Ik gebruik heel vaak het openbaar vervoer. Een tram hier zou dus fijn zijn. Helemaal als die rechtstreeks naar de Uithof gaat."