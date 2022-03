Opvang voor Oekraïnse vluchtelingen in de regio breidt uit, van Meerkerk tot het Prinses Maxima Centrum

Kinderen tot 18 jaar met kanker kunnen worden opgevangen in het Prinses Máxima Centrum, de verwachting is dat zij grotendeels met hun moeders en eventueel met broertjes en zusjes naar Utrecht komen. Voor de opvang van deze gezinnen hebben personeelsleden van het kinderkankercentrum zich aangeboden. Kraal: "Het is een gigantisch warm gebaar dat een grote groep medewerkers van het Prinses Maxima Centrum bereid is om te fungeren als gastgezin. We proberen dat nu zo goed mogelijk voor te bereiden. Het is lastig omdat niet duidelijk is hoe lang de duur voor de opvang nodig is." Daarom wordt nu samen met de gemeente Utrecht gekeken naar mogelijkheden voor langdurige opvang. "Maar ook dat er support is voor deze opvang. Want de gezinnen die worden opgevangen hebben natuurlijk een hoop meegemaakt."