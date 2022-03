Inna en Anatolli uit Oekraïne helpen landgenoten in Jaarbeurs: 'Ik wil me hier niet nutteloos voelen'

Behalve Inna, bieden ook Utrechters hun hulp spontaan aan. "Wij hebben twee kamers in huis over en daar kunnen we mensen opvangen als dat nodig is", vertelt Dorien ten Have. Ze is vandaag naar de Jaarbeurs gekomen om zich als hulp aan te bieden. "Iedereen wil als je in deze situatie zit dat je opgevangen wordt en dat je dan niet in een hal moet slapen, maar dat je gewoon een rustige plek hebt."