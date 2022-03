Vijf Amersfoortse stembureaus extra toegankelijk: 'Verlaagde stembus, loep en kandidatenlijst in braille aanwezig'

Ook is er een verlaagde stembus, een extra breed en verlaagd stemhokje, goede verlichting, bewegwijzering en een extra gastvrouw- of man voor hulp als dat gewenst is. "We streven naar een Amersfoort waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen in de maatschappij, ongeacht de beperkingen die een handicap of chronische ziekte met zich meebrengen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen willen we zo toegankelijk mogelijk zijn. Want elke stem telt", aldus de gemeente.