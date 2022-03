Je bent klein, lokaal en je wilt wat: zo proberen deze Woerdense partijen zich te onderscheiden

Nu de verkiezingen op de loer liggen is de campagne in volle gang. Op social media verschijnen kekke filmpjes, in onze brievenbussen liggen flyers met speerpunten en op straat zie je politieke partijen in bijbehorende jasjes het winkelend publiek aanspreken. Anders dan tijdens de landelijke verkiezingen zie je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ook veel lokale partijen over de straten lopen.