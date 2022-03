Tankstation stopt met stuntprijzen: 'Veiligheid niet te waarborgen'

Een woordvoerder van TinQ zegt dat er agressie ontstond tussen automobilisten omdat mensen voordrongen. Ook waren er incidenten waarbij medewerkers moesten uitwijken voor mensen die boos wegreden. In Veenendaal was de politie aanwezig om de actie in goede banen te leiden. "De actie was door het bedrijf niet aangemeld bij de gemeente en politie. Er zijn een paar kleine incidentjes geweest zoals een opstootje en een aanrijding", vertelde een woordvoerder van de politie. "Maar niets wat een vervolg krijgt."