Utrecht herdenkt tramaanslag voor het eerst met publiek: 'Gebeurtenis staat bij velen in geheugen gegrift'

UTRECHT - Utrecht gaat de tramaanslag op 18 maart in brede kring herdenken. De herdenking was de eerste twee jaar na de aanslag kleinschalig vanwege de coronamaatregelen. Nu pakt de gemeente het anders aan. "Het is een gebeurtenis die bij vele Utrechters en mensen in het hele land in het geheugen is gegrift", onderstreept de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma het belang van de herdenking. Nu de coronamaatregelen sterk zijn teruggeschroefd is publiek welkom bij de herdenking.