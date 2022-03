Lijstrekker CAP wordt onwel tijdens verkiezingsdebat Bunschoten

De Bunschoter , die het debat samen met Omroep Spakenburg (de LOS ) organiseerde, laat weten dat de combinatie van zware medicijnen en een blaasontsteking vermoedelijk de oorzaak is geweest. "De Jong moet even rust nemen en is zaterdag ook niet aanwezig op de politieke markt in de bibliotheek en op de weekmarkt", schrijft de krant.