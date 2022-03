Burgemeester Houten: 'Massale hulp voor Oekraïense vluchtelingen is heel fijn'

HOUTEN - Waar de verkiezingen in Houten over gaan? Woningbouw komt al snel ter sprake, in gesprek met burgemeester Gilbert Isabella. Eerder heeft het college plannen gepresenteerd aan de inwoners, maar Houten stak daar een stokje voor. De komende vier jaar zal er besloten worden hoe en waar de 4800 woningen dan wel gebouwd zullen worden. "Het nieuwe college zal daar dan met de nieuwe gemeenteraad over besluiten. Daarom is het extra belangrijk dat iedereen gaat stemmen."