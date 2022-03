Vervoersverbod in regio Utrecht na uitbraak vogelgriep bij pluimveebedrijf Lunteren

"De besmetting in Lunteren laat zien hoeveel impact het vogelgriepvirus kan hebben op een bedrijf, de ondernemers, hun gezinnen, de dieren en ook voor omliggende bedrijven", zegt minister Henk Staghouwer (Landbouw) over de vogelgriep. Volgens Staghouwer is de situatie zorgelijk en ligt er momenteel geen pasklare oplossing voor de vogelgriepsituatie in Europa. "Daarom maken we haast met de vaccinproef, scherpen we de bioveiligheid aan en blijven we de situatie nauwgezet monitoren."