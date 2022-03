OM eist in hoger beroep 12 jaar cel tegen weduwe van Mike Goedhart

Goedhart werd op 26 maart 2020 rond 7.00 uur liggende gevonden naast zijn werkbus in het woonwagenkamp in Cothen. Hij bleek te zijn neergeschoten. Al snel komen zijn vrouw Trui, dochter Grietje en schoonzoon Mark in beeld bij justitie. De rechtbank veroordeelde Trui vorig jaar april tot 12 jaar cel. Volgens de rechtbank was de moord op Goedhart een vooropgezet plan.