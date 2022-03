Hekendorp legt zich niet neer bij schoolsluiting: ‘Je haalt de hart uit het dorp’

Jan-Wouter Van Wijngaarden, CDA-raadslid uit Oudewater, is ook niet te spreken over de gang van zaken. "Als gemeente ben je verantwoordelijk. Waarom is er geen overleg geweest?" Ook hij wil niet dat de school dicht gaat. "Het is een heftige stap. Die school is de enige faciliteit die we nog hebben. Iedereen wist wel dat het slecht ging, maar zo’n radicale stap hadden we niet verwacht."