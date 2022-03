Stadsgilde Woerden komt met speciaal bordspel voor 650ste verjaardag van de stad

Een jaar later is het spel klaar. ‘Wyrda’, heet het. Dat is de oude Germaanse naam voor de stad Woerden. Het spel speelt als ganzenbord en kent, net als dat spel, voor- en tegenspoed. Wie niet zwaait naar Sint Franciscus moet nog eens dobbelen, maar dat aantal ogen achteruitlopen. Een bezoek aan het kaaspakhuis is verplicht en kost je een beurt. De winnaar eindigt in het Brediuspark, waar het goed vertoeven is.