Tars Bennis (74) opent eigen pop-up store om enorme treinverzameling te verkopen: ‘Het werd gewoon teveel’

Alle spullen zijn met twee vrachtwagens met hydraulische liften aangevoerd. Volgens Tars was een eigen pop-up store de beste optie.- Hij vond die in Zeist in het ooit zo gewilde winkelcentrum Belcour. "Hier in dit winkelcentrum staan er nu toch heel veel panden leeg." Nu staat hij elke dag van 12 tot 17 uur in zijn eigen zaak, vaak samen met Hanny. "We zijn nog maar net begonnen, maar de reacties zijn enthousiast. Ik verwacht vooral dat het in het weekend druk gaat worden."