Het St. Antoniusziekenhuis kan 's nachts draadloos erecties meten

Het idee voor de TRIP-patch (Transdermal Rigidity assessment via Ischemia of the Penis) is bij Trip thuis ontstaan. "Ik vertelde mijn partner twee jaar geleden over een bijeenkomst in het ziekenhuis waar we vaststelden dat het oude apparaat eigenlijk niet meer functioneert. Mijn partner ontwikkelt sensoren voor het monitoren van wilde dieren, onder meer in Afrika. Hij had direct zoiets van: daar moet iets op te verzinnen zijn.”