D66 Utrecht: 'Bouwen in polder Rijnenburg breekpunt voor coalitie'

De uitspraak van lijsttrekker Koning van D66 is opvallend omdat de partij de afgelopen tijd meerdere keren van standpunt wisselde over de plannen met Rijnenburg. In eerste instantie wilde de partij niet in de polder bouwen voor 2035. Daar kwam de partij in januari op terug, om vervolgens toch weer tegen snelle bouwplannen te zijn.