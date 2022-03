Burgemeester Dijksma in verkiezingskaravaan over verkiezingen, Oekraïne en herdenking tramaanslag

Over precies een week staat Dijksma stil bij het verdriet van de stad. Dan wordt de tramaanslag herdacht, voor het eerst met publiek. Dat was door het coronavirus tot nu toe niet mogelijk. Volgens Dijksma is het belangrijk dat Utrechters kans krijgen hun rouw te tonen. "Ik ben vorig jaar voor het eerst erbij geweest", vertelt Dijksma. "Toen was het echt met alleen slachtoffers en nabestaanden in kleine kring. Ik denk dat het belangrijk is dat de stad die haar medeleven wil betonen, de ruimte krijgt om dat te doen."