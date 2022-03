Gemeenten doen mee aan #CitieswithUkraine: 'We leven intens mee met de mensen'

In Nieuwegein is het gemeentehuis open voor mensen die daar stil willen staan bij de oorlog. Rond 11.30 uur wordt in Houten een minuut stilte gehouden. Aan mensen die naar Het Rond toekomen is gevraagd om iets in de kleuren geel en blauw te dragen. In Baarn en Montfoort is de vlag van Oekraïne gehesen.