De stembussen zijn geopend, en hier vind je ze

In de hele provincie Utrecht zijn deze week 760 stemlocaties ingericht, voornamelijk in bijeenkomstencentra, scholen en sportzalen maar ook in kantoren en zelfs in gebouwen met een woonbestemming. Provinciehoofdstad Utrecht telt er met 231 de meeste. Met daarnaast ook nog 22 stembureaus in Vleuten, 11 in De Meern en 1 in Haarzuilens is de gemeente goed voor ruim een derde van alle stembussen in de hele regio.