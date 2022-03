Even wachten met de auto wassen: Saharastof verwacht tijdens warme lenteweek

Vanaf dinsdag bereikt een 'wolk' van Saharastof onze omgeving en vooral woensdag en donderdag kan de concentratie daarvan in de atmosfeer hoog zijn. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in een kleurrijke zonsopkomst- of ondergang. Wanneer de concentratie echt hoog is, kan de zon wat versluierd ogen en krijgt de lucht mogelijk een soort oranje of rode 'waas', meldt Weer.nl