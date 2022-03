Stembureau voor mensen met een beperking in Amersfoort: 'Dit zou je overal moeten hebben'

Erg druk was het vanmorgen nog niet op de bijzondere stemlocatie in Amersfoort. "We begonnen door wat aanloopproblemen ook wat later", zegt een medewerkster. "Het stemmen is ook verspreid over drie dagen, dus niet iedereen komt meteen de eerste de beste dag. Maar zeker nu het oorlog is in Oekraïne hoop ik dat mensen zich realiseren dat het belangrijk is om de lokale democratie te ondersteunen."