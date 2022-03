Vergunningen biogascentrale Bunschoten zijn afgepakt, maar bedrijf draait nog op volle toeren

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De biogascentrale in Bunschoten is nog volop in bedrijf, terwijl het daar al bijna een maand geen vergunningen meer voor heeft. De provincie zegt daarom te willen gaan handhaven. “Er is formeel nu sprake van een bedrijf dat vergunningsplichtige activiteiten verricht zonder dat het daarvoor over een vergunning beschikt”, aldus provinciewoordvoerder Miranda Mens.