Twijfel je nog op wie je stemt? Je bent niet de enige

En dan is er nog het fenomeen dat de uitslag heel anders wordt dan jezelf had verwacht. Maar dat is omdat velen van ons toch wel in een 'politieke bubbel' leven. "Je hebt toch vaak wel mensen om je heen die een beetje hetzelfde naar politiek kijken", zegt De Blok. "We komen ook minder in contact met mensen uit andere bubbels. We doen minder vrijwilligerswerk en zitten meer op internet. Dan is het moeilijker om te zien wat de voorkeuren zijn van andere mensen."