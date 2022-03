Rood rondje kleuren én speelgoed doneren: dit gemeentehuis is stemlokaal en vluchtelingenopvang in één

Daar gaat ze, Henny van Iperen. Stemkaart op zak en in de rij bij het stemlokaal dat in het gemeentehuis van Meerkerk gevestigd is. Haar rode sjaal wappert achter haar aan. Ja, wijst ze naar achteren, daar achter die deur zullen de 82 Oekraïners nu wel uitgeput zitten. "Hup, wordt zo'n gebouw gewoon opvang en stemlokaal in één. Het is toch prachtig dat dit in hetzelfde gebouw samenkomt? Dit is waar ons dorp groot in is, denk ik."