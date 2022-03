Vroege krantenloper redt 88-jarige man na val van trap

Of het uiteindelijk niet gelukt is om te kloppen of dat de buren het niet gehoord hebben, is niet bekend. Wel werd duidelijk dat de man al rond 01.00 uur van de trap was gevallen en zich 's ochtends vroeg niet meer kon bewegen. De Ruijter heeft hem een kussen onder het hoofd gelegd, een deken gepakt en 112 gebeld. "Hij heeft er urenlang gelegen. Hij had het ook erg koud." Het slachtoffer is later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.