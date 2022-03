Scholierenverkiezingen goede graadmeter voor echte uitslag

Zo'n kans kun je als school bijna niet laten lopen, zegt docent maatschappijleer Jesse Heuting. "Bij maatschappijleer heb je natuurlijk meerdere thema's en één van die thema's is de parlementaire democratie. Ik leg bijvoorbeeld uit hoe een democratie in zijn werk gaat en welke partijen er zijn. De afgelopen weken heb ik ze geattendeerd op de scholierenverkiezingen hier op school zodat ze zelf kunnen voelen wat het is om in een democratie te leven en je stem uit te brengen."