Utrechts Universiteitsfonds begint crowdfundingsactie om studenten uit Rusland en Oekraïne te helpen

De studenten die financieel in de problemen zijn gekomen, kunnen zich melden bij de decaan. De universiteit beoordeeld vervolgens of en hoeveel steun ze nodig hebben. "We weten natuurlijk niet hoe lang het gaat duren. Als het een langdurige kwestie wordt, dan kan het aardig in de papieren gaan lopen. Als mensen hun huur niet meer kunnen betalen of niet meer kunnen eten, dan hebben ze al snel 900 euro per maand nodig."