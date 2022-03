Warme en zonnige verkiezingen, weerrecord is in zicht

In totaal werden 28 verkiezingen voor de gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer in de maand maart gehouden. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op 6 maart 1991 zijn tot nu toe het warmst. Toen werd het in De Bilt 16,0 graden en in Maastricht zelfs 17,7 graden. Komende woensdag kan het in De Bilt ook zo'n 16 graden worden en mogelijk bijna 20 graden in het zuidoosten.