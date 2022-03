Oekraïners geholpen op station Utrecht Centraal

Op het Jaarbeursplein in Utrecht heeft de hulporganisatie een informatiepunt en achter het station in Amsterdam staat een busje van het Rode Kruis klaar om vluchtelingen naar de noodopvanglocatie in de RAI te brengen. Ook wijzen vrijwilligers en NS-medewerkers in opvallende hesjes met 'ready to help' erop mensen naar de juiste perrons, bijvoorbeeld wanneer mensen door willen reizen naar bekenden.