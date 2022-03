Staatssecretaris neemt besluit over Amersfoortse Ljowa (8): 'Het lijkt erop dat hij mag blijven'

SP-Kamerlid Jasper van Dijk, die de motie indiende, sprak destijds van een bureaucratische misser. "Dit is echt een bureaucratische hoepel waar je doorheen moet springen", zei Van Dijk. "Hoe kan een jongen van acht nu naar Armenië, waar hij nooit is geweest? Hij is een Nederlands kind dat in Nederland is geboren. Het is flauwekul hem daarheen te sturen."