NS: meer korting voor reiziger die rustige trein kiest

Alle reizigers op het traject Eindhoven Centraal - Den Haag Centraal, en alle stations ertussen zoals Tilburg, Breda en Rotterdam, kunnen meedoen aan de proef. Een abonnement is niet nodig. Wel moet het e-ticket minsten een dag van tevoren worden gekocht. Via de reisplanner is te zien op welke vertrektijd reizen met deze korting mogelijk is. De proef duurt tot 3 juli. Daarna wordt bekeken of de aanpak ook op andere trajecten wordt getest.