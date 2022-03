Woningmarkt blijft volgens Rabobank ook dit jaar 'oververhit'

Zoals het er nu uitziet worden koopwoningen volgens hun ramingen dit jaar gemiddeld 17,3 procent duurder, wat veel sterker is dan de voorspelling van dik 12 procent prijstoename die in december nog werd uitgesproken. Volgend jaar zouden de prijzen dan nog eens met 5,5 procent omhoog gaan, waar eerder werd uitgegaan van een plus van ruim 3 procent. Doordat er bijna geen huizen meer te koop staan, neemt het aantal transacties dit jaar naar verwachting af tot circa 191.000 om in 2023 weer wat aan te trekken tot ongeveer 198.000 verkochte woningen.