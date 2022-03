Nog één verkiezingsdebat in Utrecht: lijstduwers live op BingoFM

Debatleider is Marc van Rossum du Chattel, die onder meer op BingoFM het politieke programma Stadhuisplein presenteert. Hij voelt de lijstduwers aan de tand over wat er in de afgelopen vier jaar goed ging, wat minder geslaagd is, en hoe het na de verkiezingen van morgen beter kan. De lokale radiozender, onderdeel van RTV Utrecht, heeft aangekondigd dat het liveprogramma om 19.00 uur begint en waarschijnlijk anderhalf uur duurt, maar eigenlijk gewoon doorgaat "zolang het leuk is".