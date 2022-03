Komst nieuwe lokale omroep in Amersfoort en Leusden bijna een feit

Nieuwsplein33 is in eerste instantie een digitaal platform dat voor zichzelf een journalistieke taak ziet weggelegd. In tegenstelling tot de traditionele lokale omroep wil Nieuwsplein33 geen televisieprogramma's of radio-uitzendingen gaan verzorgen. Wel zullen bewegend beeld en geluid deel uitmaken van de kanalen die Nieuwsplein33 wil gebruiken om de nieuwsconsumenten in Leusden en Amersfoort te bereiken.